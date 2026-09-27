Москва27 сен Вести.Россия благодаря своей нормальности обязательно станет привлекательным государством для иностранцев, которые хотят спокойно воспитывать детей и жить в нормальной стране. Об этом главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в комментарии Владимиру Соловьёва для ИС "Вести".

Россия может быть привлекательной, и должна быть привлекательной, и станет обязательно привлекательной своей нормальностью. Потому, что мир сходит с ума. А это безопасная гавань нормального человека, где можно нормально воспитывать ребенка… Во Франции детский сад обязателен… и ребенок приходит в детский сад, и ему в три годика уже начинают рассказывать: "родитель номер один, родитель номер два", "А какого ты пола?"… Естественно, у огромного числа людей, еще не утративших нормальность, все это вызывает оторопь рассказала Симоньян

Также она отметила тенденцию по увеличению числа иностранцев, которым идеологически близки ценности российского общества.

Вот у нас рождаются такие новые русские с массовым переездом этих людей. И я вижу, что тенденция растет… Это совместный у нас проект с МВД, мы помогаем таким людям переезжать, людям идеологически близким… Псковский губернатор все эти процедуры привел в порядок. Почему Псков? Потому что в Псков приехать легче и проще всего, потому что там губернатор, которому это интересно, и он обеспечивает им возможность приезжать. Они не едут работать здесь курьерами, в такси. Многие из них богатые люди. Они просто хотят нормально жить в нормальной стране сообщила Симоньян

Также она сравнила отношение России к Украине как к нашкодившему, но соседскому ребенку.