Москва22 окт Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян готова стать главой Общественного совета при уполномоченном по правам человека Яне Лантратовой. Об этом журналист написала в соцсети МАХ.

Многие знают, что я годами пытаюсь выручать людей, которые сталкиваются с несправедливостью. Что-то получается, что-то нет. Знаю, как рьяно и беззаветно этим занимается Яна Лантратова. И буду счастлива ей в этом помогать отреагировала журналист на предложение омбудсмена

Яна Лантратова назвала Маргариту Симоньян человеком, который не остается в стороне, когда нужна помощь. Уполномоченный по правам человека счтает, что совместная работа с главредом RT позволит объединить журналистов, юристов и других экспертов по различным направлениям.

Ранее Маргарита Симоньян, рассказывая в интервью ИС "Вести" о работе журналистов, заявила, что у профессионалов вырабатывается пожизненный иммунитет