Москва27 сен Вести.При работе в СМИ у журналистов вырабатывается пожизненный иммунитет. Об в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она заявила, что вместе с Тиграном Кеосаяном они неоднократно "огребали со всех сторон" и получали далеко "не шпильки" в своей адрес.

У нас кожа дубленая. Мы же бегемоты в этом смысле. Мы все медийщики, кто работает с юности. На телевидении и вообще в медийке иммунитет вырабатывается уже пожизненный. Но иногда были не шпильки. Иногда какое-нибудь выходит расследование какого-нибудь вот хмыренка такого, да? А завтра к тебе приходят в тогдашнем виде существовавший какой-то проверяющий орган очень серьезный. Они сейчас все сменились, слава богу, там совершенно другие люди. И настоящие люди, которые действительно понимают, что такое справедливость, а что такое несправедливость заявила Симоньян

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что ее покойный супруг Тигран Кеосаян почти перестал приходить к ней во сне, но его присутствие она до сих пор ощущает.