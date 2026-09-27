Симоньян рассказала, что все еще продолжает ощущать присутствие мужа рядом Симоньян: Кеосаян почти перестал приходить во сне, но его присутствие ощущаю

Москва27 сен Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что ее покойный супруг Тигран Кеосаян почти перестал приходить к ней во сне, но его присутствие она до сих пор ощущает.

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Приходить он почти перестал, не знаю почему… Но незримое его присутствие, я всегда [чувствую]. Мне иногда кажется, что он вот просто рядом сидит. Это так явно, что очень сложно понять, это правда так или надо звонить психиатру? Когда сидишь в комнате с человеком или лежим мы, допустим, в постели семейной. Допустим, я в одну сторону отвернулась, он в другую. Там я что-то свое читаю, он что-то другое. Ты же не видишь, но ты же чувствуешь, что он рядом. Вот то же самое объяснила Симоньян

Ранее она раскрыла подробности смерти Кеосаяна. По ее словам, мозг режиссера умер сразу.