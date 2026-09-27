Москва27 сен Вести.Для режиссера Тиграна Кеосаяна было важно, чтобы его не забывали.

Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Я знаю своего мужа лучше, чем себя … И я знаю, что для него очень важно, чтобы его не забывали. И я поэтому это делаю не из своего какого-то тщеславия или тем более денег. Книги вообще денег-то не приносят … То, что будет мой гонорар, он будет весь отправлен пострадавшим от беспилотников. Я написала эту книгу и настояла, чтобы издательство ее выпустило именно сейчас и так торопилась, потому что годовщина, а к годовщине принято ставить памятник. И вот между гранитным и мраморным я выбрала бумажный, потому что он долговечнее