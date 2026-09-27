Симоньян собрала родных и близких Тиграна Кеосаяна в годовщину его смерти Симоньян организовала встречу родных и близких Кеосаяна в годовщину его смерти

Москва27 сен Вести.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в годовщину смерти режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в кругу самых близких ему людей провела чтение своей книги "Непервая любовь: исповедь горя и радости".

Ее слова приводит RT. По словам Симоньян, к первой годовщине ухода Кеосаяна было поставлено три памятника.

Первый расположен на кладбище, где похоронен Кеосаян, а вторым стала премия, учрежденная его именем, пояснила она.

Уже 30 человек получили эту премию, это премия миллион рублей от Тиграна. Кто бросился в ледяную воду спасать тонущего ребенка, кто побежал в пожар под горящие палки и вытащил людей. Вот таким людям. Я уверена, что Тигран очень доволен, что его имя увековечено еще и так. И третий памятник - это вот эта книга сказала Симоньян

Ранее она заявила, что кома и последующая смерть ее мужа Тиграна Кеосаяна были расплатой за их счастье.