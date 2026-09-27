Симоньян назвала смерть Кеосаяна расплатой за счастье Симоньян: трагедия с Кеосаяном – это расплата за счастье

Москва27 сен Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что кома и последующая смерть ее мужа Тиграна Кеосаяна были расплатой за их счастье. Об этом она заявила в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Корчевников попросил зачитать отрывок из новой книги Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости".

Девять месяцев комы Тиграна я провела на коленях перед иконами. Стесанная кожа колен не успевала заживать. И я содрогалась, вспоминая жесткие ковры гостиничных номеров и коридоров, по которым нам с Тиграном приходилось красться, чтобы красть нашу любовь у бездушной распорядительницы полетами, посадившей нас в самолете не вместе, а в разных рядах с совершенно неподходящими нам попутчиками. В те времена ссадины на моих коленях не успевали заживать от любви, а теперь от молитвы. Наверное, это расплата прочитала Симоньян

Телеведущий уточнил, за что расплата?

За счастье, за все кратко ответила Симоньян

Ранее она сообщила, что воздвигла своему покойному мужу бумажный памятник, написав роман "Непервая любовь. Исповедь горя и радости".