Симоньян в годовщину смерти Кеосаяна заявила, что скучает по нему

"Год, как рядом нет его тела": Симоньян рассказала, что скучает по Кеосаяну Симоньян в годовщину смерти Кеосаяна заявила, что скучает по нему

Москва26 сен Вести.Со дня смерти режиссера Тиграна Кеосаяна прошел год, написала в своем Telegram-канале его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что находится без любимого почти два года.

Сегодня год, как рядом нет его тела. Почти два года, как нет его смеха, его слов, его поцелуя. Мое солнышко, как же я скучаю написала журналистка

В начале января 2025 г. Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Он ушел из жизни 26 сентября прошлого года.

Ранее Симоньян выпустила роман "Непервая любовь. Исповедь горя и радости", посвященный любви, семейным отношениям, вере и переживанию утраты близкого человека. Книга заняла первое место в рейтинге продаж Московского дома книги.