Роман "Непервая любовь" Симоньян стал лидером продаж в Московском доме книги

Роман Симоньян возглавил рейтинг продаж Московского дома книги Роман "Непервая любовь" Симоньян стал лидером продаж в Московском доме книги

Москва21 сен Вести.Роман главного редактора RT Маргариты Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" по итогам прошедшей недели занял первое место в рейтинге продаж Московского дома книги, пишет RT со ссылкой на книжный магазин.

Произведение посвящено любви, семейным отношениям, вере и переживанию утраты близкого человека.

Ранее роман вошел в пятерку лидеров столичного рейтинга "Что читает Москва?". В конце августа издание начало поступать в магазины по всей России, также появилась возможность заказать его онлайн.

Книга вышла к годовщине смерти супруга Симоньян – режиссера Тиграна Кеосаяна. Все доходы от продажи рукописи, как отмечала Симоньян, будут направлены на помощь пострадавшим от атак вражеских беспилотных летательных аппаратов.