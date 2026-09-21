Москва21 сенВести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян признала, что не верила в успех собственной книги "Непервая любовь. Исповедь горя и радости".
Она также поблагодарила всех за поддержку.
Сказали бы мне в юности, что существуют инопланетяне... я, наверное, в это поверила бы легче, чем в то, что когда-нибудь я напишу книгу, которая по продажам обойдет новинки Марининой и Пелевиназаявила Симоньян, слова которой приводит RT
Ранее она рассказала, что ее сестра Алиса плакала месяц после прочтения ее книги.