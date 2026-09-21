Симоньян: легче поверила бы в существование инопланетян, чем в успех своей книги

Симоньян отреагировала на успех своей книги словами об инопланетянах Симоньян: легче поверила бы в существование инопланетян, чем в успех своей книги

Москва21 сен Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян признала, что не верила в успех собственной книги "Непервая любовь. Исповедь горя и радости".

Она также поблагодарила всех за поддержку.

Сказали бы мне в юности, что существуют инопланетяне... я, наверное, в это поверила бы легче, чем в то, что когда-нибудь я напишу книгу, которая по продажам обойдет новинки Марининой и Пелевина заявила Симоньян, слова которой приводит RT

Ранее она рассказала, что ее сестра Алиса плакала месяц после прочтения ее книги.