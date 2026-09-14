Москва14 сенВести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обожает подсолнухи и очень похожа на этот цветок, потому что любой, кто попытается ее сломить, потерпит неудачу. Об этом заявил Андрей Малахов, сообщает ИС "Вести".
Телеведущий процитировал новую книгу Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости", в которой она пишет, что молодому подсолнуху невозможно скрутить голову.
Она рассказала, что просто обожает подсолнухи. "Попробуйте скрутить голову молодому подсолнуху, – пишет она в этой книге. – Вы скорее открутите себе руки". Мне кажется, она очень похожа на этот цветок. И любой, кто попытается сломить Маргариту, потерпит неудачусказал Андрей Малахов
Новая книга Симоньян с 1 сентября начала поступать в магазины по всей России и стала доступна для заказа онлайн. Издательство АСТ установило общий тираж новинки в 70 тысяч экземпляров, увеличив первоначальный план в 50 тысяч книг из-за высокого спроса еще на этапе печати.