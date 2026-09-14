Малахов: мне кажется, что Симоньян очень похожа на подсолнух

Малахов считает, что Симоньян похожа на подсолнух Малахов: мне кажется, что Симоньян очень похожа на подсолнух

Москва14 сен Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обожает подсолнухи и очень похожа на этот цветок, потому что любой, кто попытается ее сломить, потерпит неудачу. Об этом заявил Андрей Малахов, сообщает ИС "Вести".

Телеведущий процитировал новую книгу Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости", в которой она пишет, что молодому подсолнуху невозможно скрутить голову.

Она рассказала, что просто обожает подсолнухи. "Попробуйте скрутить голову молодому подсолнуху, – пишет она в этой книге. – Вы скорее открутите себе руки". Мне кажется, она очень похожа на этот цветок. И любой, кто попытается сломить Маргариту, потерпит неудачу сказал Андрей Малахов

Новая книга Симоньян с 1 сентября начала поступать в магазины по всей России и стала доступна для заказа онлайн. Издательство АСТ установило общий тираж новинки в 70 тысяч экземпляров, увеличив первоначальный план в 50 тысяч книг из-за высокого спроса еще на этапе печати.