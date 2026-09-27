Симоньян сняла траур по Кеосаяну Симоньян объявила, что сняла траур по Кеосаяну

Москва27 сен Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сняла траур по своему мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну, умершему год назад. Об этом она сообщила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Вчера действительно был год, как ушел мой муж. Я сняла траур сообщила Маргарита Симоньян

В эфире программы Симоньян впервые за долгое время появилась в светло-зеленом платье.

Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года на 60-м году жизни. В годовщину его смерти памятник режиссеру и телеведущему был установлен на Кунцевском кладбище.

Также Симоньян ранее сообщала, что в годовщину смерти Кеосаяна она в кругу самых близких ему людей провела чтение своей книги "Непервая любовь: исповедь горя и радости".