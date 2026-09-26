Тиграну Кеосаяну установили памятник на кладбище в годовщину его смерти На Кунцевском кладбище в годовщину смерти установлен памятник Тиграну Кеосану

Москва26 сен Вести.Памятник режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну установлен в годовщину его смерти на Кунцевском кладбище, сообщает ТАСС.

Скульптурная композиция представляет собой режиссерское кресло, на спинку которого наброшена куртка, а на сиденье лежит сценарий к фильму Кеосаяна "Бессмертные".

Памятник Тиграну Кеосаяну установлен рядом с могилами его отца режиссера Эдмонда Кеосаяна и брата Давида и является кенотафом, так как прах режиссера, по словам его вдовы Маргариты Симоньян, хранится у нее в спальне.

Один памятник - можете съездить на кладбище, там рядом мы поставили памятник Тиграну. Только там нет тела Тиграна, потому что его прах хранится на моей прикроватной тумбочке в синей вазе рассказала вдова режиссера

Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года на 60-м году жизни.