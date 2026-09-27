Симоньян рассказала, как изменилась обстановка в доме после смерти Кеосаяна Симоньян после смерти Кеосаяна убрала конструкцию, увеличивающую стол

Москва27 сен Вести.После смерти режиссера Тиграна Кеосаяна в его доме была убрана вторая столешница, которая увеличивала стол, за которым каждые выходные собиралось большое количество гостей.

Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По ее словам, после постройки собственного дома она с мужем купила самый большой круглый стол, который только смогли найти. Однако и его не хватило для того числа гостей, которые приходили к ним по выходным. Поэтому было решено сделать своими руками вторую столешницу.

Поскольку стена позволяла еще увеличить стол так, чтобы еще человек пять сели, купили прессованные такие плиты … и просто сделали большой кругляк огромный, и сверху положили на стол, чтоб под скатертью не видно … Я убрала эту вторую столешницу, когда все это случилось, потому что больше нет этого шума и веселья, этого большого количества гостей в нашем доме. Нашей семье хватает того стола, который был рассказала она

Ранее Симоньян сообщила, что после смерти Кеосаяна семья больше ни разу не собиралась за большим столом с друзьями.