Москва14 ноя Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду на помилование онкобольной блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), написала она в своем MAX-канале.

По словам Симоньян, она не знакома с Чекалиной, но знает, что у Лерчек рак четвертой стадии.

И я знаю, к сожалению, эмпирическим путем, что такое борьба с онкологией. Еще знаю, что Лерчек написала прошение о помиловании президенту. И знаю, что Владимир Владимирович человек редкого милосердия. Дай бог! написала Симоньян

Ранее стало известно, что Чекалина направила Владимиру Путину прошение о помиловании.