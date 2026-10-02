Симоньян попросила дать ей "прийти в себя" после тяжелой операции

Симоньян рассказала о тяжелой реабилитации после операции Симоньян попросила дать ей "прийти в себя" после тяжелой операции

Москва2 окт Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о реабилитации после перенесенной в воскресенье тяжелой операции. По ее словам, все проходит не так гладко, как ожидалось.

В силу того, что я недавно перенесла химиотерапию, лучевую и прохожу тяжелое многофазное гормональное лечение от онкологии, организм ослаблен. Поэтому реабилитация после этой операции проходит не так гладко, как мы думали и как хотели. С другой стороны, откладывать эту операцию тоже было нельзя написала она в своем Telegram-канале

Она также попросила немного времени, чтобы "просто прийти в себя", и выразила надежду на понимание.

В сентябре Симоньян сообщала, что врачи диагностировали ремиссию рака молочной железы, однако лечение еще продолжается. В частности, ей предстоит четыре года гормональной терапии, сопровождающейся тяжелыми побочными эффектами.