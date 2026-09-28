Москва28 сен Вести.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян перенесла хирургическое вмешательство. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Прошу прощения, что вчера выпала из эфира. У меня была операция говорится в публикации

Журналистка добавила, что только начинает приходить в себя.

Ранее в сентябре Симоньян сообщала, что врачи зафиксировали ремиссию рака молочной железы, но лечение продолжается. В частности, ей предстоит пройти четырехлетнюю гормональную терапию с тяжелыми побочными эффектами.