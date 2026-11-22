Москва22 ноя Вести.Кремлевский пропагандист - звучит гордо, это звание нужно еще заслужить. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

В разговоре с телеведущим она отметила, что их часто называют кремлевскими пропагандистами, надеясь, что это звание их обидит. Симоньян так не считают и предложила даже ввести такую должность, сославшись на пример Китая, где официально существует отдел пропаганды.

Нас с тобой называют кремлевскими пропагандистами. И думают, что это очень обидно. Это, ребята, не обидно. Это звучит гордо, понимаете? Звание кремлевского пропагандиста еще надо заслужить. Я была бы не против, если бы, как в Китае, мы так назывались вот прямо по званию, по должности - кремлевский пропагандист. И замечательно, прекрасно заявила Маргарита Симоньян

Ранее Симоньян назвала украинских журналистов, которые издевались над женщиной-медиком, осветившей события в пыточной под Киевом, прямыми потомками Степана Бандеры.