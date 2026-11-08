Москва8 ноя Вести.Украинские журналисты, которые издевались над женщиной-медиком, осветившей события в пыточной под Киевом, являются прямыми потомками Степана Бандеры. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она особо отметила, что травлей врача занимались не следователи или азовцы (бригада "Азов" признана террористической организацией и запрещена на территории РФ), а именно журналисты.

Совершенно чудовищное невыносимое видео, как орава, свора этих так называемых украинских журналистов допрашивает, практически пытает эту женщину, сидящую в клетке, пытаясь ей доказать, что она не врач. Она им показывает бумаги, что вот у меня лицензия, у меня своя клиника, они измываются над ней. Журналисты, не азовцы, не следователь какой-нибудь злобный, которому надо выбить показания, а люди, имеющие наглость называть себя журналистами. И когда ты смотришь на них, ты понимаешь, что это действительно прямые потомки Бандеры. Что, наверное, не зря они выбрали Бандеру своим национальным героем, потому что они и есть бандеровцы, эти люди. Ведь это не на фронте, это в Киеве заявила Симоньян

Она отметила, что одну из самых страшных трагедий Великой Отечественной войны, массовые убийства в Бабьем Яру, проводили именно бандеровцы.

Я напоминаю, что это украинские националисты, те же самые, которые устроили одну из самых страшных … трагедий … в истории человечества, которое называется "Бабий яр". … Бабий Яр – чудовищное место в Киеве. Северо-запад, по-моему, Киева, где были за пару дней уничтожены 30 000 евреев, советских военнопленных, цыган. Фотографии есть по всему интернету, как их уничтожали рассказала Симоньян

Ранее она отметила, что РФ ранее вела себя по отношению к Украине как хороший врач. Однако Симоньян отметила, что единственный верный подход к украинской проблеме – это "удаление всей раковой опухоли".