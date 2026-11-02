Захарова заявила об охоте Киева на российских журналистов Захарова: киевский режим ведет охоту на представителей медиасообщества РФ

Москва2 ноя Вести.Киевский режим ведет целенаправленную охоту на представителей российского медиасообщества. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ко Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Дипломат отметила, что ситуация с безопасностью журналистов продолжает ухудшаться, а военные корреспонденты на передовой становятся мишенями для атак. По ее словам, международные организации не дают должной оценки таким нападениям.

Ошалевший от вседозволенности и безнаказанности киевский режим, не скрываясь, ведет настоящую охоту на представителей российского медиасообщества подчеркнула Захарова

Она добавила, что Россия продолжит добиваться наказания виновных в преступлениях против журналистов и отстаивать права российских представителей СМИ на международных площадках.