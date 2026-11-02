В МИД РФ констатировали деградацию ситуации с безопасностью журналистов Захарова: ситуация с безопасностью журналистов продолжает деградировать

Москва2 ноя Вести.Ситуация с безопасностью журналистов в настоящий момент продолжает неуклонно деградировать. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который был учрежден в 2013 году Генеральной ассамблеей ООН.

Приходится констатировать, что реальная ситуация с безопасностью журналистов не только не улучшилась, но и продолжает неуклонно деградировать. Удручающая "примета времени" – устоявшаяся тенденция к росту количества нападений и убийств сотрудников СМИ в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей сказала Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ

Она обратила внимание, что медийное пространство сейчас превратилось в полноценный театр военных действий. По словам дипломата, западные страны, цепляющиеся за былую гегемонию, предпринимают попытки подавить инакомыслие и навязать миру "единственно верное" мнение. При этом журналисты для Запада делятся на "своих" и "чужих", подчеркнула Захарова.