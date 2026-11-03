Ее будут травить: экс-сотрудник СБУ о судьбе медика после ситуации с "пыточной" Экс-сотрудник СБУ Прозоров: медика будут травить на фоне скандала с "пыточной"

Москва3 ноя Вести.Женщину-медика, сообщившую об обстановке в тюрьме под Киевом, будут травить. Таким мнением с ИС "Вести" поделился бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Он допустил, что украинские власти найдут у этой женщины и переписку с якобы куратором из ФСБ, а также и георгиевскую ленточку.

Конечно, ее будут травить. Я думаю, что и найдут у нее, может быть, и Георгиевскую ленточку и переписку с якобы куратором из ФСБ, поскольку из нее будут лепить сейчас провокатора, которая устроила такую провокацию, посягнула, можно сказать, на святое, на светлый образ захистников (защитников) Украины. Поэтому я думаю, что у нее будет все не очень хорошо заявил Прозоров

Ранее Прозоров рассказал, кому может быть выгоден новый скандал в Киеве. По его словам, за распространением информации о "пыточной" могли стоять противники Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).