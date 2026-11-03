Экс-сотрудник СБУ Прозоров: за инцидент с тюрьмой в Киеве никто не ответит

Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что никто не ответит за тюрьму в Киеве Экс-сотрудник СБУ Прозоров: за инцидент с тюрьмой в Киеве никто не ответит

Москва3 ноя Вести.За организацию секретной тюрьмы в Киеве никто не понесет ответственности. Такое мнение ИС "Вести" озвучил бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Он добавил, что украинские власти сейчас организуют информационную контратаку и назовут этот инцидент провокацией.

Я считаю, что киевский режим быстро сейчас устроит контратаку информационную, назвав это все спланированной провокацией в отношении святых, светлых воинов корпуса "Азов" (террористическая организация, запрещенная в РФ. – Прим. ред.). Скажут, что те, кто там пострадал, это были СЗЧшники (от укр. "самовільне залишення частини" – самовольное оставление части. – Прим. ред.), дезертиры, они сами упали 10 раз на ступеньках, никто их не пытал, не избивал заявил Прозоров

Ранее Прозоров назвал тюрьмы в подвалах домов обычной практикой для Украины. По его словам, такие объекты есть у различных украинских подразделений.