Песков: Европа оберегает Киев от скандалов, включая инцидент с пыточной

Европа пытается оградить Киев от скандала с пыточной, заявили в Кремле Песков: Европа оберегает Киев от скандалов, включая инцидент с пыточной

Москва3 ноя Вести.Европейские страны пытаются оберегать Украину от скандалов, включая историю с обнаружением в селе в Киевской области подвала, где удерживали людей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не удивило отсутствие реакции со стороны западных правозащитников на этот инцидент.

Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы подопечных оберегать от таких скандалов сказал Песков

При этом, как подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства, скандал с удержанием людей под Киевом уже приобрел всемирное звучание.

Бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров объяснял, что организация тайных тюрем у различных подразделений на Украине представляет собой обычную практику.