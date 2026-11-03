В Кремле прокомментировали обнаружение пыточной под Киевом Песков: скандал с удержанием людей под Киевом приобрел всемирное звучание

Москва3 ноя Вести.Скандал, связанный с обнаружением подвала под Киевом, где удерживали людей, к настоящему моменту получил всемирное звучание. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Очевидно, что скандал уже приобрел достаточно всемирное звучание сказал он

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Кремль не удивлен молчанием европейских стран относительно наличия такого подвала.

Песков обратил внимание, что киевский режим сейчас испытывает серьезные трудности. Он уточнил, что речь идет о большом количестве дезертиров и тяжелораненых в рядах Вооруженных сил Украины, а также нехватке людей для мобилизации.

Ранее глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас заявил, что ситуация с удержанием людей под Киевом наглядно показывает, во что превратился "европейский выбор" Украины.