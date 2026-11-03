Прозоров: тюрьма для военных в подвале дома – это обычная практика на Украине Экс-сотрудник СБУ Прозоров: тюрьма в подвале дома – обычная практика для Украины

Москва3 ноя Вести.Организация тайных тюрем у различных подразделений на Украине является обычной практикой. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Скандал с тюрьмой в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вышел громким, так как подключилась общественность, отметил он.

Я думаю, в каждом полку, в каждой бригаде вооруженных сил, национальной гвардии, даже у пограничников есть свои такие тюрьмы, куда они сажают тех же дезертиров, тех же людей, которые подсели на наркоту или на алкоголь. Никто не хочет связываться с официальной военной службой правопорядка. Зачем? Если проще можно посадить человека куда-то в яму, в клетку и таким образом перевоспитывать… Поэтому, я думаю, это обычная практика для Украины. Здесь просто скандал вышел более громкий, потому что общественность подключилась, и пострадавшие налицо нарисовались объяснил Прозоров

Вечером 2 ноября в сети появились сообщения о тайной тюрьме, в которой находились сбежавшие из воинских частей украинские военнослужащие. Она располагалась в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом в доме, который числится как временный пункт дислокации. Возмущенные жители устроили митинг под Киевом, желая освободить пленников, но столкнулись с сопротивлением силовиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скандал, связанный с обнаружением подвала под Киевом, где удерживали людей, к настоящему моменту получил всемирное звучание.