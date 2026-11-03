Москва3 ноя Вести.Столкновения местных жителей с силовиками в Петропавловской Борщаговке под Киевом стали проявлением недовольства родственников насильно мобилизованных и украинской общественности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что подобный протест был неизбежен, поскольку практика удержания людей существует при многих крупных военных формированиях Украины.

То, что произошло вчера в Киеве, – это бунт родных и близких насильно мобилизованных и украинской общественности, которая является системой для украинских вооруженных формирований, но прорваться он смог только в Киеве сказал Мирошник

Ранее украинские СМИ сообщали, что неизвестные держат в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области около 40 человек из числа мобилизованных украинцев и самовольно оставивших ряды ВСУ военных. После публикаций местные жители начали собираться у здания.

Представитель пророссийского подполья заявлял, что фактическое число удерживаемых могло составлять около 45 человек. По его словам, у мужчин были следы побоев, а некоторых из них пытались тайно вывести из дома по одному через задний выход.

Ситуацию также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что подобные места на Украине существуют не в единичном количестве.