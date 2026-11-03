Москва3 нояВести.Протест родственников насильно мобилизованных и украинской общественности в Киеве был лишь вопросом времени. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
По его словам, подобные места незаконного содержания людей существуют по всей Украине, а местные власти осведомлены об их деятельности.
Вопрос бунта родственников насильно мобилизованных и украинской общественности был вопросом времени, потому что это системное явление, которое смогло прорваться на территорию Киевазаявил Мирошник
Дипломат также связал с этим оперативный приезд представителей украинского руководства после начала протестов.
Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что события с насильственным удержанием людей недопустимы. По его словам, правоохранители выясняют все детали.