Мирошник: бунт в Киеве из-за пыточных на Украине был вопросом времени

Мирошник заявил о системном характере пыток на Украине Мирошник: бунт в Киеве из-за пыточных на Украине был вопросом времени

Москва3 ноя Вести.Протест родственников насильно мобилизованных и украинской общественности в Киеве был лишь вопросом времени. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

По его словам, подобные места незаконного содержания людей существуют по всей Украине, а местные власти осведомлены об их деятельности.

Вопрос бунта родственников насильно мобилизованных и украинской общественности был вопросом времени, потому что это системное явление, которое смогло прорваться на территорию Киева заявил Мирошник

Дипломат также связал с этим оперативный приезд представителей украинского руководства после начала протестов.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что события с насильственным удержанием людей недопустимы. По его словам, правоохранители выясняют все детали.