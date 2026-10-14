Мирошник: за созданием на Украине секретных тюрем для пленных стоят ГУР и СБУ

Мирошник: в прифронтовой зоне на Украине создана сеть секретных тюрем Мирошник: за созданием на Украине секретных тюрем для пленных стоят ГУР и СБУ

Москва14 окт Вести.Создание так называемых секретных тюрем, в которых удерживают и пытают пленных, связано с деятельностью сотрудников Главного управления разведки (ГУР), Службы безопасности Украины (СБУ) и других силовых структур этой страны.

С таким утверждением выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН в формате "формулы Арриа".

По его словам, которые приводит ТАСС, авторы докладов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по украинской тематике знают о созданных Киевом "секретных тюрьмах", но официальная позиция организации не отражается ни на ее позиции, ни на отношении спонсоров Украины к преступлениям киевского режима.

Российский дипломат обратил внимание, что в одном из недавних докладов УВКПЧ, в котором рассматривались вопросы, с насилием и пытками в рамках украинского конфликта, "достаточно точно, но исключительно вскользь" отмечено: большинство преступлений украинские боевики совершали на начальных этапах пленения военнослужащих ВС РФ.

Мирошник добавил, что такие места содержания представляют собой подвалы, зинданы, каменные мешки, а также клетки под открытым небом. Подобные объекты, как правило, расположены на охраняемых территориях под контролем украинских силовиков, куда закрыт доступ правозащитникам, продолжил посол.

Руководство секретными тюрьмами осуществляют "боевики, садисты и представители ГУР или СБУ, которые скрывают лица, надевая балаклавы. Они пытаются "выбить" из пленного нужные показания или под угрозой расправы склонить его к сотрудничеству, подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать российских пленных в качестве смертников, которых отправляют на российские позиции с надетыми на шею заминированными ошейниками с GPS-маяком.