Москва14 ноя Вести.Украинские боевики, которые выступают против принудительной мобилизации, чаще всего попадают в тайные пыточные, а вместе с ними – дезертиры и нарушители дисциплины. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, те, кто не смирился с принудительной службой в рядах ВСУ, совершают различные нарушения. Например, самовольно покидают воинские части, дезертируют. Такие чаще всего попадают в пыточные. Отправляют туда и обычных нарушителей – наркозависимых или алкоголиков.

Самыми же опасными для режима остаются те, кто не смирился и кого не сломали. И вот тех, кого не сломали, загоняют в эти условия и ломают показательно. Ведь пресс-хаты как раз и используются для того, чтобы преподать урок всем остальным: не будете вести себя хорошо – попадете в такую же пресс-хату, и с вами случится то же самое, что и с лидером мнений подчеркнул дипломат

Пыточные на Украине существуют уже более 12 лет, с 2014 года. Российские власти неоднократно поднимали этот вопрос, однако самый сильный общественный резонанс тема получила 2 ноября. Тогда под Киевом в подвале одного из домов была обнаружена пыточная камера, где людей насильно удерживали и избивали.

По словам Мирошника, на Украине функционирует целая система тайных тюрем, где издеваются над пленными. Пыточные есть в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях. Имена тех, кто погиб в результате пыток, вносят в списки пропавших без вести, чтобы скрыть истинную судьбу человека от его родственников.