Москва10 ноя Вести.Украинские студенты-медики подвергали российских военнопленных жестоким пыткам, используя их в качестве тренажеров. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, о случаях нечеловеческого обращения он узнал из бесед с российскими военными, которые были возвращены из плена в результате обмена.

В деталях опишу в отдельном докладе, который мы будем обязательно делать. Приведу только один пример: у парня, который попал в украинский плен, одним из видов экзекуции было использование его тела в качестве муляжа для медиков. Тренировались – ставили катетеры, в горло запихивали трубки, царапали, раздирали небо, промахивались мимо артерии, прокалывали суставы... Зачем делать на муляже? Есть же живой человек. Обычные студенты-медики, которых приводили группой, они клали на стол нашего бойца под дулом автомата и издевались над ним, как хотели, как над подопытным кроликом. Вот как к этому относиться? Как относиться к этим медикам? А ведь в это никто не хочет верить. Никто же не хочет говорить о том, что это же есть на самом деле. Зато, когда всплыла история с пыточной в Петропавловской Борщаговкой под Киевом, они осознали, что весь арсенал пыток, который применяется к нашим бойцам, они применяли точно так же и к своим рассказал Мирошник

Ранее постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН обратил внимание на работу пыточных тюрем на Украине, отметив, что такая практика широко распространена с 2014 года. Он подчеркнул в своем докладе, что "Азов" (организация запрещена в РФ и признана террористической) практикует издевательств как над русскими, так и над украинцами.