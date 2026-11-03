Мирошник рассказал, зачем Киев держит пыточные по всей Украине Мирошник: Киев держит пыточные по всей Украине для устрашения боевиков ВСУ

Москва3 ноя Вести.Киевский режим создал на Украине целую сеть пыточных, чтобы устрашать боевиков Вооруженных сил Украины, заявил KP.RU посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что подобные объекты создаются прямо на территориях воинских частей, чтобы содержать боевиков, которые пытались сбежать или отказываются от участия в боевых действиях, а надзирают за ними националисты.

Кроме своей прямой функции – быть средством принуждения и наказания – эти подпольные тюрьмы используют для устрашения остальных боевиков.

Это обычная практика для вооруженных формирований Киева… Мол, если ты будешь себя вести плохо, то тебя отправят туда же сказал он

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что киевский режим создал пыточные камеры в каждом украинском городе. Все, кто поддерживает главу киевского режима Владимира Зеленского, причастны к их деятельности, подчеркнул он.

В то же время, отметил журналист Евгений Нипот, Зеленский пытается делать вид, будто никак не причастен к пыточным, и хочет переложить ответственность.