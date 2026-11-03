Нардеп Дмитрук заявил о наличии пыточных камер во всех городах Украины Депутат Рады Дмитрук: в каждом городе Украины есть пыточные камеры

Москва3 ноя Вести.Пыточные камеры есть в каждом украинском городе, они являются неотъемлемой частью деятельности киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, выехавший с Украины.

В своем Telegram-канале нардеп рассказал, что система похищений и пыток стала весьма легальной на Украине.

Такие пыточные находятся во всех регионах, во всех городах. Их огромное множество. Эти пыточные находятся в каждом военкомате, в каждом здании СБУ, в каждом здании полиции и даже, что важно отметить, в частных учреждениях, таких как мошеннические колл-центры написал он

По словам Дмитрука, все, кто так или иначе поддерживает главу киевского режима Владимира Зеленского, причастны к его страшнейшим преступлениям.

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что за организацию секретной тюрьмы в Киеве никто не понесет ответственности. Он также назвал это явление обычной практикой для различных подразделений Украины.