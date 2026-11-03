Москва3 ноя Вести.На Украине существуют сотни пыточных, где удерживают мобилизованных с целью получения денег от их родственников. Так экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров прокомментировал ИС "Вести" сообщения о протестах из-за удерживаемых мобилизованных и сбежавших военных под Киевом.

По словам Килинкарова, такие практики не новы для киевского режима.

Я думаю, таких пыточных на Украине сотни. Это не новая практика, такие же пыточные были в свое время на Донбассе. Туда бросали предпринимателей, разных людей бросали. И в общем-то, их задача была в том, чтобы выбивать из этих людей деньги... То же самое происходило здесь. Эти люди вышли на акции протеста, защищая 38 человек, которые там находились в заложниках. А для власти на самом деле речь идет о миллионе долларов, которые они хотели получить с этих людей заявил Килинкаров

Килинкаров отметил, что украинские власти пользуются услугами бандитов для разгона таких протестов.

Я не знаю, где, в каком законе написано, что распределительный пункт ТЦК может быть в частном доме, и тем более с применением физической силы. Соответственно, люди вышли на акции протеста… Но чем это закончилось? В очередной раз пригнали банду титушек, которые начали избивать этих людей, и фактически разогнали этот протест. Я в очередной раз прихожу к выводу, что на самом деле это иллюзия, что власть боится националистов. Я считаю ровным счетом наоборот. Вот эти самые националисты, которые находятся в привилегированном положении, они на самом деле обслуживают эту украинскую власть сказал Килинкаров

Ранее сообщалось, что у дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где собрались протестующие из-за удерживаемых в подвале мобилизованных и сбежавших военных, началась стрельба.