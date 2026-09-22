Москва22 сен Вести.Сбежавших украинских коррупционеров, которые обслуживали интересы западной политической элиты, ждет трагичная судьба. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, коррупция сопровождала Украину всегда, но с приходом к власти Владимира Зеленского она масштабировалась.

Я думаю, после того, как [война]закончится, мы просто будем шокированы масштабами коррупции, тем объемом финансового ресурса, который заходил на территорию Украины, который уходил с территории Украины и в чьих карманах он оказался … Проблема этих людей заключается в том, что они думают, что наскирдовав … доллары и евро, убежав с ними за пределы Украины, они тем самым обеспечат жизнь 10-15-ти поколений вперед своих семей. На самом деле все это закончится банально просто, как это заканчивалось для очень многих лидеров, которые считали, что обслуживая интересы западной политической элиты, они решают вопрос благополучия своей семьи сказал он

Килинкаров заявил, что на каком-то этапе на абсолютно законных основаниях у этих людей отнимут все, что они получили ценой выполнения грязной работы внутри Украины.

Люди в белых перчатках просто примут придут и отнимут все то, что они вывезли за-за пределы страны. И дай Бог, чтобы они остались на свободе. А многие закончат очень трагично, очень трагично добавил он

Ранее сообщалось, что бюджеты Украины на разных уровнях потеряли не менее 15,7 миллиарда долларов с момента начала спецоперации. Причиной этому послужила коррупция в высокопоставленных кругах.