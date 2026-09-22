Украина потеряла более $15,7 млрд за время СВО из-за коррупции во власти

Стало известно, сколько денег Киев потерял из-за коррупции с начала СВО Украина потеряла более $15,7 млрд за время СВО из-за коррупции во власти

Москва22 сен Вести.Бюджеты Украины на разных уровнях потеряли не менее 15,7 миллиарда долларов с момента начала спецоперации. Причиной этому послужила коррупция в высокопоставленных кругах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Каждые шесть месяцев украинское антикоррупционное ведомство публикует отчет о расследованных делах. В своих подсчетах НАБУ уделяет внимание убыткам, понесенным государством, бюджетом разного уровня, предприятиями, банками, частными компаниями или физическими лицами.

По данным девяти опубликованных с 2022 года отчетов, потери бюджетов разных уровней из-за коррупции составили по меньшей мере 703 миллиарда гривен (15,7 миллиарда долларов). Отдельно отмечается, что подсчеты учитывают лишь попавшие под юрисдикцию НАБУ преступления – взяточничество, незаконное обогащение или отмывание денег среди высокопоставленных лиц, злоупотребление властью, а также декларирование недостоверной информации и другие правонарушения.

Государство смогло вернуть лишь 1,2% – 191 миллион долларов – из всей суммы убытков от коррупции, свидетельствует статистика НАБУ.

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в комментарии "Соловьёв live" предположил, что депутатов Верховной рады отпустили на каникулы с 17 сентября по 13 октября из-за очередного витка коррупционного кризиса.