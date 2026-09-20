Килинкаров связал отпуск Верховной рады с витком коррупционного кризиса Килинкаров: нет смысла созывать Раду в условиях коррупционного витка

Москва20 сен Вести.Депутатов Верховной рады отпустили на каникулы с 17 сентября по 13 октября из-за очередного коррупционного витка. Об этом экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил в комментарии "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Килинкаров напомнил, что для выхода из финансового кризиса Раде надо принять порядка 45 законов, которые требует Европейский союз. Выделяя финансовые ресурсы Украине, Европа выдвигает политические или экономические требования.

Власть просто не готова к принятию этих решений, поэтому решили Верховную раду в период войны отпустить на месяц отдохнуть. Депутаты, видимо, устали. Они заседают один раз в месяц практически заявил Спиридон Килинкаров

А то, что депутатов отпустили именно сейчас, он связывает с тем, что нет готовых решений, за которые депутаты могли бы проголосовать.