Железняк: Рада снова ушла на перерыв в заседаниях из-за финансового кризиса

Депутат Железняк заявил, что Рада снова ушла на перерыв в пленарных заседаниях Железняк: Рада снова ушла на перерыв в заседаниях из-за финансового кризиса

Москва19 сен Вести.Верховная рада снова ушла на большой перерыв пленарных заседаний из-за финансового кризиса на Украине. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, в стране огромные проблемы с голосованием по законопроектам, касающимся международных обязательств, что вылилось в финансовый кризис.

Рада снова ушла на большой перерыв пленарных заседаний. … почти на месяц, а именно на 26 дней - с 17 сентября до 13 октября написал Железняк в своем Telegram-канале

Депутат подчеркнул, что финансовый кризис уже привел к отсрочке расходов на капитальный ремонт и строительства инфраструктурных объектов – больниц, школ и укрытий до декабря.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского остается все меньше уверенности в спокойном политическом будущем, "подковерная война" внутри украинской власти заставляет его задуматься о собственной безопасности.