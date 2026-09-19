Сальдо: в правительстве Украины идет "подковерная война" Сальдо: вопрос личной безопасности для Зеленского становится все чувствительнее

Москва19 сен Вести.У главы киевского режима Владимира Зеленского остается все меньше уверенности в спокойном политическом будущем, "подковерная война" внутри украинской власти заставляет его задуматься о собственной безопасности, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

Таким образом Сальдо высказался по поводу внесенного в Верховную раду законопроекта о пожизненной госохране для членов семьи Зеленского.

Похоже, внутри украинской верхушки уже идет серьезная "подковерная борьба", и вопрос личной безопасности для Зеленского становится все более чувствительным. Уверенности в спокойном политическом будущем у него, судя по всему, все меньше приводит ТАСС слова Сальдо

Бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров отметил, что Зеленского ожидает очень невеселая жизнь, если Запад решит сменить его. Судьба главы киевского режима зависит от того, какая позиция в отношении Киева перевесит на Западе.

По мнению Прозорова, предстоящая зима может оказаться заключительным этапом пребывания Зеленского во главе киевского режима из-за нарастания системного кризиса и внутреннего раскола в структурах власти.