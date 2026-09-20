Килинкаров: Верховная рада сейчас ничего из себя не представляет, она не субъект

Килинкаров: депутаты Верховной рады не представляют ничего из себя сейчас Килинкаров: Верховная рада сейчас ничего из себя не представляет, она не субъект

Москва20 сен Вести.Верховная рада ничего из себя не представляет, и это в условиях смешанной формы правления, когда парламент должен быть центром власти. Об этом экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил в комментарии "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Можно было бы сказать, что Верховная рада ничего из себя не представляет. Она абсолютно не субъектна. И это в условиях парламентско-президентской республики. Вообще-то центр власти в такой форме правления должен быть в парламенте. Ключевой фигурой должен быть премьер-министр Украины, который избирается коалицией политических партий, а партии отражают настроение украинского общества. Что из всего этого отражают нынешние депутаты? Ровным счетом ничего сказал экс-депутат

По словам Спиридона Килинкарова, депутатов Верховной рады отпустили на каникулы с 17 сентября по 13 октября из-за очередного коррупционного витка.