Килинкаров: колл-центры на Украине продолжат свою работу, несмотря на закон

Экс-депутат Рады раскритиковал новый закон Украины по борьбе с колл-центрами Килинкаров: колл-центры на Украине продолжат свою работу, несмотря на закон

Москва16 сен Вести.Украина может запретить на законодательном уровне работу мошеннических колл-центров, но это не поможет. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, в эту сферу вовлечены тысячи людей, которые получили колоссальный опыт мошеннических схем. Килинкаров добавил, что с 2022 года по 2026 годы пострадали 90 тысяч украинских граждан.

На законодательном уровне, может, они что-то и запретят; эти люди просто переберутся в арендованные квартиры, разобьются на какие-то группы, но все равно будут продолжать работать заявил Спиридон Килинкаров

Даже если мошенников поймают, то, по его словам, с тем уровнем коррупции на Украине откупиться от этих спецслужб будет достаточно просто.

Поэтому я не питаю никаких иллюзий. Наверное, эти колл-центры не будут размещаться в центре украинской столицы, в этих огромных бизнес-центрах, они разбегутся по квартирам и будут продолжать работать дальше считает он

16 сентября Рада приняла закон об уголовной ответственности за создание мошеннических колл-центров и кражу данных.