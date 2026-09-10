Москва10 сен Вести.Тема украинских колл-центров обострилась из-за покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако и ограблений пенсионеров в Великобритании. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов.

Обострение темы колл-центров, на мой взгляд, начинается с покушения в Монако, с известного теракта в отношении Ермолаева, что тогда стало понятно британским, европейским спецслужбам, что проблема выходит из-под контроля. И она гораздо больше, чем столкновение украинских спецслужб между собой и различных криминальных кланов за сферу влияния над колл-центрами. Они вдруг увидели, что, с одной стороны, они видят террористическую активность в Европе, которая ничем не контролируется и мотивируется обычными уголовными мотивами, а это всегда очень плохо для любой спецслужбы любого государства, а тут целый Евросоюз вдруг становится центром, где совершаются такие преступления сказал он

Также политолог обратил внимание на ситуацию с пенсионерами в Великобритании.

Мы хорошо знаем, как в Великобритании, в первую очередь, в Англии, в Лондоне, плохо себя чувствуют пенсионеры. Они замерзают зимой от нехватки денег на отопление, у них очень плохо с медициной, у них жуткая совершенно ситуация в сфере криминальной обстановки. И тут вдруг они сейчас осознают, что наряду с этими проблемами, имеющими внутренний характер, они ничего не могут противопоставить колоссальным цифрам и масштабам ограбления собственных пенсионеров украинскими колл-центрами. Что увидели украинские колл-центры? Россия противопоставила попыткам обирать наших пенсионеров систему технических мер. А вот Великобритания этого сделать не может, потому что у них нет для этого просто технических возможностей и наработанных механизмов. В итоге это привело к тому, что цифры, сопоставимые с бюджетами целых городов Англии, начали утекать на Украину добавил он

Ранее в НАБУ заявили, что один из руководителей структурных подразделений офиса генерального прокурора Украины создал преступную группу, которая получала деньги через мошеннические колл-центры и занималась их легализацией.