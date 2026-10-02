Килинкаров: сказать, что в Киеве сейчас массовый психоз — это ничего не сказать

Килинкаров: украинские журналисты стали жертвами системы, которую сами построили Килинкаров: сказать, что в Киеве сейчас массовый психоз — это ничего не сказать

Москва2 окт Вести.Украинское общество, доведенное до отчаяния отсутствием информации и узурпацией власти, вынуждено требовать отчета от главы киевского режима через петиции, однако нынешний кризис стал закономерным итогом многолетней поддержки режима действующей власти самими журналистами, которые ранее потакали действиям Зеленского. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, именно эти журналисты годами потакали узурпации власти, оправдывали неконституционные действия главы киевского режима и зачищали инфополе от оппозиции. Теперь, когда режим окончательно замкнулся, они сами стали жертвами системы, которую помогали строить.

Сказать, что в Киеве сейчас массовый психоз — это ничего не сказать, достаточно посмотреть социальные сети, там такое количество постов, рилсов … люди снимают, просто люди в недоумении вообще. Что происходит? Никто не может найти ответа на этот вопрос, соответственно, они апеллируют к власти, а Украина добралась до самого края. Теперь уже для того чтобы получить информацию от [главы киевского режима Владимира] Зеленского, украинское общество должно обратиться к царю с петицией! С петицией надо обратиться к царю, собрать 25 000 подписей. А с какой целью? С той целью, чтобы царь, так сказать, дал пресс-конференцию украинским журналистам и разъяснил, что происходит в стране заявил Килинкаров

Он адресовал свои слова представителям СМИ, настаивающим на проведении пресс-конференции с участием главы киевского режима.

Я хочу обратиться к тем самым журналистам, которые сейчас требуют, чтобы президент вышел и все-таки провел эту пресс-конференцию. Если бы вы в 2019 году ко всем неправомерным, неконституционным действиям Зеленского отнеслись также, как в свое время журналисты американские отнеслись к [президенту США Дональду] Трампу, я думаю, у Зеленского не было бы такой возможности узурпировать власть. Чтобы сейчас просто взять наглым, циничным образом узурпировать власть. Но они же все потакали ему, они же все его поддерживали, они же оправдывали даже то, что казалось оправдать невозможно. Но тем не менее, они это сделали. Зачистили информационное поле - нет никаких оппозиционных журналистов, все обслуживали этот самый режим и дождались заявил Килинкаров

Ранее сообщалось, что петиция, призывающая главу киевского режима Владимира Зеленского провести открытую пресс-конференцию с независимыми медиа без предварительного согласования вопросов, собрала необходимые 25 тыс. подписей. Теперь она ожидает рассмотрения.