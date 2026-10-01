Килинкаров предположил, что еще будут всплывать истории об украинской коррупции Килинкаров: нас еще ждут увлекательные истории об украинской коррупции

Москва1 окт Вести.Коррупционные скандалы на Украине еще не закончились, впереди возможны "увлекательные истории о коррупции" в этой стране. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

72% людей на Украине уже обвиняют главу киевского режима Владимира Зеленского в причастности к коррупционным скандалам, отметил политик

Наступил период или этап войны, когда нужно найти, кто же виноват. И вот когда ищут,... украинцы всегда легко находят, кто же виноват. Виноват Зеленский, его окружение — это очевидно, и это связано с теми коррупционными скандалами. Один сменяет другой, и, по всей видимости, это еще не последние коррупционные скандалы. Я думаю, впереди нас еще ждут очень увлекательные истории в отношении украинской коррупции отметил Килинкаров

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что почти все соратники главы киевского режима обвиняются в коррупции. По ее словам, Украина погрязла воровстве, а новые скандалы появляются почти каждый день.