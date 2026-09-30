25 тыс. человек подписали петицию о встрече с Зеленского с независимыми СМИ Петиция за встречу Зеленского с независимыми медиа собрала 25 тыс. подписей

Москва30 сен Вести.Петиция, призывающая главу киевского режима Владимира Зеленского провести открытую пресс-конференцию с независимыми медиа без предварительного согласования вопросов, собрала необходимые 25 тыс. подписей. Теперь она ожидает рассмотрение, сообщает издание Kyiv Post.

Петиция, призывающая… Зеленского провести открытую пресс-конференцию с независимыми журналистами, набрала необходимые 25 тысяч подписей и теперь ожидает рассмотрения​​​. Петиция требует предоставить журналистам возможность задавать вопросы без предварительного согласования их содержания пишет издание

Как сообщает Kyiv Post, в петиции содержится призыв провести отдельную пресс-конференцию для журналистов независимых и общественно значимых СМИ. На ней они могли бы задать Зеленскому вопросы о внутренней политике, правительственных решениях и требованиях, прозвучавших в ходе недавних протестов. В числе упомянутых изданий - "Украинская правда", Bihus.Info, Slidstvo.Info, Hromadske, "Общественное", NV, "Зеркало недели" и Liga.net.

По данным издания, петиция была размещена на сайте Зеленского 27 августа 2026 года. Сбор подписей продлится до 27 ноября 2026 года.

Две недели назад бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров обратил внимание на то, что Зеленский не дает интервью украинским каналам, а только западным.