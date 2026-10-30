Экс-депутат Рады Килинкаров объяснил, почему Киеву больше не дают денег Килинкаров: Запад устал от конфликта и понимает, что проиграл России

Москва30 окт Вести.Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru заявил, что западные партнеры Киева устали от украинского конфликта и осознали его бесперспективность. По его мнению, именно поэтому Украина больше не может рассчитывать на прежние объемы финансирования.

Всем стало окончательно ясно, что в противостоянии с Россией Запад проиграл. Первым это понял [президент США Дональд] Трамп, заявив, что это не его конфликт. Теперь начинают понимать и другие западные политики. Теперь многие из них думают, как бы выйти из конфликта с минимальными потерями сказал он

Экс-парламентарий также указал на рост социальной напряженности в Европе. По его словам, в Париже и Милане происходят погромы, а в Германии анонсированы массовые акции протеста. Причиной он назвал падение уровня жизни, вызванное разрывом экономических связей с Россией и многомиллиардной помощью Украине.

При этом Киев, по мнению Килинкарова, пытается выбить дополнительные средства, жалуясь на неспособность противостоять ударам российских дронов, однако эти манипуляции больше не работают.