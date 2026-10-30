В Риме проходит масштабное антивоенное шествие с участием тысяч людей

Десятки тысяч человек вышли на антивоенную акцию в Риме В Риме проходит масштабное антивоенное шествие с участием тысяч людей

Москва30 окт Вести.В Риме проходит масштабное антивоенное шествие с участием десятков тысяч человек. Участники протестуют против перевооружения на фоне роста цен и нехватки средств на социальную сферу, передает корреспондент ТАСС.

Организатором акции выступил Союз базовых профсоюзов (USB), которую поддержали молодежные и общественные организации.

Шествие началось у вокзала Термини. Преподаватели и студенты требуют увеличения финансирования образования, а работники — повышения зарплат и соблюдения трудовых прав. На растяжках преобладают антивоенные лозунги.