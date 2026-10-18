Sky TG24: в Италии в ходе масштабных протестов задержаны около 200 человек

Полиция задержала около 200 человек в Италии во время беспорядков Sky TG24: в Италии в ходе масштабных протестов задержаны около 200 человек

Москва18 окт Вести.Полицейские задержали 197 участников беспорядков, продолжающихся в ряде крупных городов Италии на протяжении нескольких дней. Об этом сообщает местный телеканал Sky TG24.

В материале отмечается, что столкновения протестующих со стражами порядка были зафиксированы в Милане, Турине, Болонье и Бергамо. Среди задержанных оказались 12 несовершеннолетних и шестеро иностранных граждан. В ходе потасовок различные травмы получили 141 сотрудник полиции.

Массовые выступления против социально-экономической политики кабинета министров Джорджи Мелони начались 16 октября со студенческих забастовок, после чего к протестующим примкнули активисты "Всеобщей итальянской конфедерации труда" (CGIL). На улицы Милана вышли порядка пяти тысяч человек, в Турине собрались три тысячи митингующих, в Болонье — около двух тысяч. Сотни протестующих вышли на площади Бергамо и Брешии.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на своей странице в соцсети X заявила, что граждане имеют законное право на мирные собрания, так как живут в демократической стране. В то же время глава правительства резко осудила агрессивно настроенных лиц, которые провоцируют хаос, нападают на силовиков и блокируют нормальную жизнь городов, и потребовала соблюдения общественного порядка.

В субботу, 17 октября, более 500 тысяч человек вышли на акции протеста по всей Франции, выступив против роста стоимости жизни и повышения цен. Демонстрации переросли в столкновения с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Не менее 855 граждан задержаны в Париже, один человек погиб.

Вслед за Францией волна массовых протестов охватила Италию. Жители страны вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство ростом стоимости жизни.