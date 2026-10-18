Италия в огне: еще одна страна ЕС охвачена протестами Италию вслед за Францией охватила волна протестов

Москва18 окт Вести.Вслед за Францией волна массовых протестов охватила Италию. Жители страны вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство ростом стоимости жизни.

Массовые протесты вспыхнули 16 октября в ряде крупных городов страны – в Риме, Милане, Турине, Болонье и Неаполе. Демонстрации получили символическое название "День без Мелони".

Инициаторами выступили студенческие союзы и левые молодежные организации, которые призвали учащихся выйти на улицы в знак протеста против политики правительства во главе с премьер-министром Джорджей Мелони. Они потребовали реформ, улучшения финансирования школ и сокращения военных расходов.

17 октября митинги переросли в ожесточенные столкновения с полицией, которые, как и во Франции, сопровождаются беспорядками, поджогами и погромами магазинов. По данным Corriere della Sera, в Милане демонстранты закидали правоохранителей бутылками и камнями, те в ответ применили слезоточивый газ. Люди с площади перед Миланским кафедральным собором были эвакуированы.

Не менее напряженная обстановка сложилась в Болонье. В районе местного центрального железнодорожного вокзала молодежь бросала в полицейских камни и другие предметы. Правоохранители попытались рассеять толпу также при помощи слезоточивого газа и водометов.

В Риме прошла крупная демонстрация Via Maestra, организатором которой выступила Всеобщая итальянская конфедерация труда при поддержке общественных объединений. Генсек профсоюза Маурицио Ландини выступил на площади Пьяцца-дель-Пополо объявил о проведении всеобщей забастовки 20 ноября. На этот же день запланирована общеевропейская студенческая забастовка.

На юге Италии протестуют дальнобойщики из-за растущей стоимости дизельного топлива. Так, например, на Сицилии и в Калабрии грузовики остаются на стоянках и возле транспортных узлов. Пассажиров предупреждают о возможных перебоях в автобусном сообщении из-за роста расходов на топливо.