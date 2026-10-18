Москва18 октВести.Вслед за Францией волна массовых протестов охватила Италию. Жители страны вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство ростом стоимости жизни.
Массовые протесты вспыхнули 16 октября в ряде крупных городов страны – в Риме, Милане, Турине, Болонье и Неаполе. Демонстрации получили символическое название "День без Мелони".
Инициаторами выступили студенческие союзы и левые молодежные организации, которые призвали учащихся выйти на улицы в знак протеста против политики правительства во главе с премьер-министром Джорджей Мелони. Они потребовали реформ, улучшения финансирования школ и сокращения военных расходов.
17 октября митинги переросли в ожесточенные столкновения с полицией, которые, как и во Франции, сопровождаются беспорядками, поджогами и погромами магазинов. По данным Corriere della Sera, в Милане демонстранты закидали правоохранителей бутылками и камнями, те в ответ применили слезоточивый газ. Люди с площади перед Миланским кафедральным собором были эвакуированы.
Не менее напряженная обстановка сложилась в Болонье. В районе местного центрального железнодорожного вокзала молодежь бросала в полицейских камни и другие предметы. Правоохранители попытались рассеять толпу также при помощи слезоточивого газа и водометов.
В Риме прошла крупная демонстрация Via Maestra, организатором которой выступила Всеобщая итальянская конфедерация труда при поддержке общественных объединений. Генсек профсоюза Маурицио Ландини выступил на площади Пьяцца-дель-Пополо объявил о проведении всеобщей забастовки 20 ноября. На этот же день запланирована общеевропейская студенческая забастовка.
На юге Италии протестуют дальнобойщики из-за растущей стоимости дизельного топлива. Так, например, на Сицилии и в Калабрии грузовики остаются на стоянках и возле транспортных узлов. Пассажиров предупреждают о возможных перебоях в автобусном сообщении из-за роста расходов на топливо.