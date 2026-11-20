Мэры итальянских городов просят Мелони отказаться от военных расходов Мэр Доргали: критерии закона Италии о военных расходах необходимо пересмотреть

Москва20 ноя Вести.Мэры итальянских городов в интервью ИС "Вести" обратились к премьер-министру Джордже Мелони с призывом пересмотреть критерии закона о военных расходах.

Уважаемая Джорджа Мелони, ваше правительство годами говорит об оттоке населения, обещает инвестиции, чтобы молодежь не уезжала, но этим законом делает прямо противоположное сказала мэр Аппиньяно-дель-Тронто Сара Морескини

Мэр коммуны Коста-Весковато Оттавио Рубе добавил, что в Италии повышают минимальное число учеников, и некоторые школы придется закрыть.

Госпожа Мелони, пересмотрите критерии этого закона. Эти географические критерии совершенно несправедливы заявила мэр коммуны Доргали Анджела Тестоне

В Италии проходят массовые забастовки и демонстрации рабочих и студентов против роста стоимости жизни, сокращения социальных расходов и перевооружения.